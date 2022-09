Alcol test senza l’assistenza di un legale, sanzione annullata ad un giovane

Gela. Dopo un incidente stradale in viale Indipendenza, risalente a due anni fa, venne sottoposto agli accertamenti per l’alcol test, ma senza il necessario avviso per farsi assistere da un legale. Ragioni che hanno spinto il giudice di pace ad annullare la sanzione amministrativa irrogata ad un giovane, coinvolto nel sinistro. I legali che lo rappresentano, gli avvocati Stefano Scepi e Salvatore Falzone, hanno proprio dimostrato che il giovane, sottoposto agli accertamenti in ospedale, non fu messo nelle condizioni di farsi assistere da un difensore.