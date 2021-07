Allarme Covid, nuova zona rossa? Greco: “Situazione fa paura, bisogna vaccinarsi”

Gela. Con i numeri attuali, che indicano 861 positivi al Covid in città, era inevitabile che anche l’assise civica, riunita per trattare una ventina di debiti fuori bilancio, chiedesse lumi al sindaco Lucio Greco. L’avvocato, presente in aula, ha rilanciato l’allarme. “E’ una situazione che fa paura”, ha detto. Rispondendo alle domande più pressanti dei consiglieri, ha comunque spiegato che al momento pare non ci siano indicazioni da Asp e dalla Regione per un possibile ripristino della zona rossa. “Sarebbe drammatico, più di quanto non lo sia già – ha detto Greco – bisogna vaccinarsi, non ci sono altre soluzioni. Ognuno deve essere responsabile dei propri comportamenti. Ancora oggi, troppi si muovono come se nulla fosse e senza mascherine. E’ da irresponsabili”. La situazione è grave e nell’arco di poche settimane il contagio ha toccato livelli sempre superiori. Greco ha confermato di essere in costante contatto con Asp e Regione.