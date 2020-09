Allenamento congiunto tra Gela e Licata giovedì allo stadio Presti

Gela. Prosegue il percorso di avvicinamento al prossimo campionato per il Gela, che lo ricordiamo, inizierà il 4 ottobre. Entro fine settimana si dovrebbe conoscere l’esito della domanda di ammissione in Prima categoria. Giovedì alle 17, 30 intanto si svolgerà un allenamento congiunto con il Licata, che giocherà il prossimo campionato di serie D. I gialloblù di Giovanni Campanella sono indicate tra le squadre favorite del girone ed hanno allestito un organico di grande valore. Per i biancazzurri di Mirko Fausciana un test impegnativo dopo quello con l’Armerina allenata dal gelese Giuseppe Domicoli. La squadra aspetta di ricevere il nulla osta per il tesseramento del forte esterno Santino Misale, lo scorso anno capitano della Palmese in serie D.