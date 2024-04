Il caso Bellomo fa tremare il Gela, la procura chiede una pesante penalizzazione

Gela. Un nuovo terremoto sta per abbattersi sul Gela. La Procura federale della Figc ha chiesto l’applicazione di una sanzione per responsabilità diretta ed oggettiva per violazione del Codice di Giustizia Sportiva sul caso Bellomo. Nella vicenda è coinvolto anche il Mazzarrone. Mentre però la società catanese rischia solo 1-2 punti di penalizzazione in classifica per aver schierato in distinta il calciatore benché squalificato nell’ultima giornata di campionato dello scorso anno, il Gela potrebbe subire una penalizzazione pesante, anche superiore ad 8 punti. Se dovesse passare la linea della procura federale, il Gela si vedrebbe togliere tutti i punti in cui Bellomo è stato schierato o iscritto in distinta. In tal caso con il calciatore in campo o semplicemente convocato, il Gela ha ottenuto ben 18 punti, frutto di 5 vittorie e 3 pareggi. Rischiano la squalifica anche i dirigenti Maurizio Melfa, Luigi Alabiso, Alessandro Grasso e lo stesso Pietro Bellomo mentre per il Mazzarrone Giovanni Modica e Davide Settinieri.

Il direttore sportivo Alessandro Bonaffini ha ammesso, nel corso di Bar Sport, che la squadra potrebbe subire una penalità che la escluderebbe dagli eventuali play off o addirittura di un gap da scontare nella prossima stagione agonistica.