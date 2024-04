La sentenza sul caso Bellomo-Gela sarà pronunciata a campionato concluso

Gela. Slitterà probabilmente a campionato concluso la decisione del tribunale territoriale della Figc sul caso Bellomo-Gela. Come abbiamo ricordato ieri la società biancazzurra rischia una pesante penalizzazione (si parla da un minimo di 4 ad un massimo di 8 punti) per aver violato il Codice di Giustizia sportiva, ovvero per aver schierato in diverse gare il difensore Pietro Bellomo benchè squalificato l’anno precedente per una giornata, peraltro mai scontata.

La Procura federale ha concesso 15 giorni tempo al Gela ed al Mazzarrone di presentare memorie difensive, per cui la decisione sarà pronunciata a maggio, quando la stagione regolare sarà conclusa.