Allert Covid, Trainito: “In Comune smart working per evitare che contagio si diffonda”

“La situazione va monitorata con molta attenzione – dice – ancora ci sono sanificazioni di uffici da effettuare e il personale non riesce ad operare con tranquillità. Il Comune va blindato, così come si sta facendo in giro per la città. Lo smart working, come già accaduto durante la prima ondata del contagio, tende a rafforzare l’attività e a migliorarla. Con il lavoro agile, anche dipendenti che usufruiscono di particolari esenzioni, disposte dalla legge, potrebbero comunque operare da casa. La presenza dei dipendenti in municipio verrà garantita con turni, a rotazione, per i servizi essenziali. Non possiamo permettere che il contagio si diffonda tra gli uffici dell’ente e i dipendenti vanno tutelati”.