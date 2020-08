Allerta Covid, Greco e Gnoffo: “Così tanti contagi neanche durante picco pandemia”

Il Centro operativo comunale ha ripreso l’attività, ma i controlli in città non sono capillari. “Ho contattato il prefetto – ha detto ancora Greco – non escludiamo neanche l’esercito e un rafforzamento delle forze dell’ordine. I titolari di attività commerciali devono rispettare le regole previste”. Il vertice tenutosi nel pomeriggio in Comune è servito a fare un primo punto della situazione con Asp e le autorità sanitarie. Il timore di una recrudescenza del Covid in città è molto alto e l’amministrazione l’ha già fatto capire. Con poche risorse a disposizione, potrebbe essere un vicolo cieco, difficile da superare.