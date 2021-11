Alloggi Iacp, Giudice: “Condizioni disumane per chi ci vive, siamo al quarto mondo”

Tra gli impegni della Cgil Sicilia c’è quello di istituire un luogo fisico di incontro permanente in grado di assistere i 60.000 assegnatari presenti in Sicilia e i tanti che attendono un alloggio. Il sindacato mira a creare una diversa concezione degli spazi occupati dagli alloggi popolari. Non aree ghettizzate e isolate dalla socialità urbana, ma pienamente inserite nel modello che la Cgil regionale segue con attenzione, quello di Parigi e della “città dei 15 minuti”. “L’evoluzione tecnologica e degli spazi urbani va avanti – aggiunge il sindacalista della segreteria regionale della Cgil – ma per chi vive negli alloggi popolari è come stare in una specie di quarto mondo, ormai le condizioni sono peggiori anche di quelle del tristemente famoso terzo mondo. Se non è disumano questo, non so cosa possa esserlo”.