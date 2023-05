Altre assunzioni Impianti, salgono ad 81: Comune impegna oltre due milioni per l’in house

Gela. E’ in fase avanzata la procedura per il passaggio degli operai della raccolta rifiuti all’in house Impianti Srr. I vertici della società, ieri, hanno formalizzato l’assunzione di quarantatré dipendenti ai quali si aggiungono i trentotto di oggi. Al momento, attraverso la clausola sociale, sono stati assorbiti ottantuno operai, tutti nei Comuni dove è già in atto il nuovo servizio, affidato all’in house amministrata dal manager Giovanna Picone. Entro l’1 giugno dovrebbero chiudersi anche gli altri iter, per arrivare a 133 lavoratori, compresi quelli della piattaforma integrata di Timpazzo. Gli operai dei cantieri di Gela e Piazza Armerina saranno invece valutati in un momento successivo, non appena saranno definiti anche gli ultimi aspetti. La scorsa settimana è stato finalizzato il contratto attuativo che permetterà ad Impianti Srr di procedere con il servizio in house, in città, entro ottobre. Sia l’amministratore Picone sia il presidente della Srr4 Vincenzo Marino, con scelta formalizzata ufficialmente, hanno già anticipato che per Gela ci sarà una fase di pulizia straordinaria, prima dell’avvio vero e proprio del servizio di raccolta rifiuti.