Tante visite al Parco delle rimembranze nell’acropoli, staccati oltre 1.500 biglietti

Gela. Il Parco delle rimembranze aperto e con accesso gratuito ha riscosso subito consensi, in questo 25 aprile. In poche ore, questa mattina, sono stati staccati circa 1.500 biglietti. Tanti ne hanno approfittato per visitare il sito, all’interno dell’Acropoli di Molino a Vento. Unica pecca, probabilmente, la vegetazione spontanea che non è stata eliminata con tempestività.