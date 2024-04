La celebrazione del 25 aprile, corteo istituzionale e cerimonia in piazza Martiri della Libertà

Gela. Come da tradizione, anche in questo 25 aprile il corteo istituzionale ha preso le mosse da piazza San Francesco, questa mattina. La celebrazione si è poi conclusa in piazza Martiri della Libertà, dove è stata apposta una corona d’alloro in memoria dei caduti e delle vittime. A rappresentare l’amministrazione comunale, c’era il vicesindaco Mariangela Faraci. Per il consiglio comunale, il vicepresidente Paola Giudice.