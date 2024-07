Altro colpo di mercato per la Nuova città Gela, arriva la schiacciatrice Hurenko

Un altro colpo di altissima qualità che corona una campagna acquisti costruita bene e che lascia presagire un altro anno di alto livello, con la società che sta, sicuramente, sognando in grande in vista della prossima stagione agonistica, con la squadra che disputerà per la prima volta il campionato di serie C femminile, in seguito alle due promozioni ottenute negli ultimi due anni.