Alunno con Covid alla “Romagnoli”, “tutti i tamponi sono negativi”: lezioni proseguono

Gela. Il caso di positività al Covid di un alunno dell’istituto “Ettore Romagnoli”, come era più che prevedibile, ha messo in agitazione i genitori e l’intero personale. Il dirigente Antonina Ausilia Uttilla ha da poco comunicato che tutti i tamponi effettuati hanno dato esito negativo, sia per il personale che per alunni e contatti diretti del positivo. Erano già stati posti in isolamento domiciliare, in attesa degli accertamenti. “Sono stati inoltre assolti tutti i provvedimenti volti alla sanificazione della classe e degli spazi comuni. Pertanto si invitano i genitori ad evitare ogni forma di allarmismo, ricordando che la scuola ha sempre attuato e continuerà a farlo, ogni procedura necessaria alla sanificazione degli ambienti e alla diffusione e rispetto delle regole anticovid, per tutelare la salute di alunni e personale scolastico”, si legge in una comunicazione rilasciata dal dirigente.