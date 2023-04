Ambulante accoltellato a San Giacomo, affidato incarico: perizia per accertare condizioni Saponetto

Dopo l’aggressione a San Giacomo, Saponetto è stato trasferito in carcere. Nel corso dell’interrogatorio, ha ammesso tutto, spiegando di averlo fatto perché provocato. L’ambulante colpito ha avuto bisogno di interventi chirurgici. L’esperto nominato dal gip riferirà sull’esito degli accertamenti, entro fine maggio. La difesa ha posto più di un dubbio sulle condizioni dell’indagato: non si esclude che possa trovarsi in uno stato di incapacità di intendere e di volere. Già in passato era stato in cura in strutture per patologie mentali e pare che da tempo non provvedesse più ad assumere farmaci. Attualmente, i pm della procura gli contestano appunto il tentato omicidio. E’ difeso dal legale Giovanni Cannizzaro.