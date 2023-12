“Amministrazione Greco pagina amara”, Giannone: “Dc e centrodestra non devono dividersi”

Gela. “Un partito forte e unito”. L’auspicio, per i prossimi mesi del gruppo locale della Dc, arriva direttamente da Natino Giannone, che ha guidato i cuffariani a livello locale e provinciale, fino alla recente elezione del presidente Gero Valenza. “Quella dell’amministrazione Greco è stata una pagina amara e buia per la città – spiega – dobbiamo essere responsabili e iniziare a lavorare per dare una speranza vera, altrimenti la città sarà destinata ad indietreggiare ancora di più. La Dc è fatta di uomini e donne che hanno come obiettivo un progetto diverso per questo territorio. Per noi, la giunta Greco è ormai un capitolo chiuso”. Giannone non sa ancora quale ruolo ricoprirà nella riorganizzazione interna ma si ritiene soddisfatto per quanto fatto fino ad ora. “Sono orgoglioso dei risultati che abbiamo ottenuto – sottolinea – il progetto Dc è nato in città, grazie al coinvolgimento diretto di Cuffaro. Abbiamo dato un consigliere comunale e un assessore. C’è stata una presenza forte e ringrazio soprattutto le donne che sono parte attiva nel nostro progetto”. Giannone sa bene che la proposta di governo per le amministrative dei prossimi mesi non potrà che partire dall’attuale stato di Palazzo di Città.