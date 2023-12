Interporto del Golfo di Gela nel registro unico nazionale, Regione ha emesso il decreto

Gela. Interporto del Golfo di Gela tra gli enti riconosciuti e inseriti nel registro unico nazionale del terzo settore. Il decreto è stato rilasciato dalla Regione. Interporto, pur con diverse sedi nelle aree portuali siciliane e non, mantiene la base di riferimento in città. L’associazione, fondata tra gli altri dal dottor Marco Fasulo, continua ad avere come obiettivo quello di realizzare un sistema di intermodalità per i trasporti marittimi, così da creare un’infrastruttura importante nel sito locale, ancora afflitto dai problemi di sempre, il primo fra tutti l’insabbiamento.