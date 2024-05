La tragica morte di Domenico Lorefice, Impianti Srr: “Viene a mancare un punto di riferimento”

Da Impianti Srr si uniscono al dolore dei familiari. “La impianti Srr si associa al dolore della famiglia per questa tragica morte. Per gli iscritti a Sicindustria come noi viene a mancare una presenza altamente qualificata – dice il manager Giovanna Picone – la sua morte mi colpisce personalmente perché ho perso un padre, vittima della strada, e comprendo quindi la disperazione dei parenti più cari. Sono vicinissima al loro dolore per questa vita rubata”.