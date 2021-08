Ancora alti i numeri del contagio Covid in città, 42 nuovi casi: aumentano i ricoveri

Gela. Il contagio rimane preoccupante e aumentano ancora i ricoveri tra i positivi al Covid, in città. Nelle ultime ventiquattro ore, sono 42 i nuovi casi, in isolamento domiciliare. I guariti sono quattordici. Due pazienti sono stati ricoverati in degenza ordinaria e il totale sale a diciotto, oltre ad un ricovero in altra struttura. In totale, la curva dei contagiati è a 650 positivi.