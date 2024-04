Via Cairoli, Regione definanzia le somme per i lavori: non ci sono più i tempi per un nuovo affidamento

Gela. Quello del finanziamento del programma “Patto per il sud”, destinato alla riqualificazione del tratto di via Cairoli ancora non interessato dagli interventi, è stato un percorso a dir poco travagliato. Si conclude con il taglio delle somme deciso dalla Regione. Il decreto dell’assessorato regionale delle infrastrutture è stato appena emesso. Il definanziamento ammonta ad un totale di 840mila euro. Gli uffici comunali avevano provveduto alla gara d’appalto e all’affidamento dei lavori ad un’azienda agrigentina. Nel novembre dello scorso anno, però, venne decisa la revoca dell’aggiudicazione. Dopo vari solleciti dei funzionari comunali, dall’azienda non è mai pervenuta la garanzia definitiva da circa 167mila euro. Non ci sono più i tempi per un nuovo appalto e a Palazzo di Città, con lo stesso atto di novembre, era stato stabilito il “disimpegno” di somme per circa 640mila euro. Dall’assessorato sottolineano che l’obbligazione giuridicamente vincolante, con l’appalto per i lavori, doveva essere formalizzata non oltre il dicembre di due anni fa.