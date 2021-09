Ancora rifiuti nella zona della stazione, l’area era stata ripulita pochi giorni fa

Gela. Appena ripulita, dopo l’impegno assunto anche dall’assessore Giuseppe Licata, e di nuovo sporca e con rifiuti abbandonati in strada. Succede nella zona della stazione ferroviaria. La segnalazione l’ha inoltrata uno dei residenti, Francesco Vaccaro, molto attento a quello che accade nel quartiere dove risiede. “Purtroppo – spiega – andando avanti così non si risolverà mai nulla. L’amministrazione comunale, dopo i solleciti, era intervenuta e per tutta risposta la zona è di nuovo sporca e con rifiuti abbandonati in strada. Ci sono incivili che non si fermano davanti a niente. Probabilmente, servirebbero le telecamere”. Sullo stato attuale della zona, lo stesso Vaccaro ha avuto un incontro con l’assessore Ivan Liardi. C’è l’intenzione di ripristinare la rotatoria, a poca distanza dalla stazione. Con il tempo, oltre al degrado strutturale, è stata a sua volta trasformata in mini discarica abusiva.