Angelo Famao si racconta in teatro, una data anche in città

Gela. Dalla gavetta, in città, fino agli spettacoli di prima serata nelle reti televisive principali e ai sold out dei suoi concerti. Angelo Famao, questa volta, ha deciso di raccontarsi in teatro. “Vi racconto la mia storia”. È questo il lavoro che porta in giro per l’Italia e che il prossimo 6 aprile farà tappa in città, al teatro Eschilo. Narrerà e canterà per chi vorrà seguirlo anche in teatro.