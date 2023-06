“Antiracket continua a seguire tanti dossier”, Legname: “Meritiamo rispetto”

Gela. Dopo il quasi totale azzeramento e la ripresa delle attività, l’associazione antiracket locale prosegue l’attività e il presidente Salvino Legname non intende rimanere passivo davanti a critiche o dubbi alimentati da chi fu tra i padri del movimento locale. “In città, l’associazione antiracket ha radici profonde e continua a lavorare con il massimo riserbo su diversi dossier, per il bene di questo territorio. Se qualcuno ha scelto di andare via, senza dare alcuna spiegazione e senza avere avuto il coraggio di guardarci negli occhi – dice Legname – certamente bisogna chiederlo al presidente della Fai Luigi Ferrucci e al signor Tano Grasso, che inspiegabilmente ha lavorato sotto traccia per distruggere l’immagine dell’eroica associazione antiracket territoriale. Ricordo a questi due signori, che l’ex presidente Renzo Caponetti non fa più parte di questa associazione, almeno fino a quando non sarà scagionato dalle accuse che gli sono state fatte, ma che da alcuni mesi sussiste una nuova dirigenza, votata democraticamente dai soci e ciò è testimoniato dalla presenza di giornalisti, i quali hanno assistito alle votazioni”.