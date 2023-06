Ccr rifiuti, per l’accusa ci furono irregolarità: a giudizio imprenditori Tekra e funzionari comunali

Gela. Imprenditori e responsabili tecnici di Tekra, oltre ai funzionari comunali Valter Cosentino e Roberto Capizzello, dovranno presentarsi in giudizio, a gennaio del prossimo anno. Martedì, il giudice dell’udienza preliminare del tribunale ha disposto il dibattimento accogliendo le conclusioni della procura. Gli imputati sono accusati di presunte irregolarità per un’area che Tekra adibì a centro comunale di raccolta. Tra le accuse mosse ai coinvolti, la frode in pubbliche forniture e la gestione non autorizzata di rifiuti. Gli accertamenti riguardarono somme che il municipio riconosce all’azienda campana per l’area, che non sarebbe mai stata adeguata ai parametri previsti. Ad oggi, manca un Ccr comunale. Anche su questo fanno leva le difese degli imputati. Da almeno due anni, la Regione ha autorizzato un finanziamento da circa un milione di euro per il nuovo Ccr che dovrebbe sorgere a Macchitella. I lavori non sono iniziati.