Aprilia Rs660, Fabiano Fiacabrino in gara tra i più veloci a Misano

Misano. E’ transitato sotto la bandiera a scacchi in settima posizione, in una gara che lo ha visto risalire fino alla quinta casella e sancire il terzo migliore crono in gara. L’asso gelese delle due ruote da pista, Fabiano Fiaccabrino, ha archiviato così il secondo round del trofeo Aprilia Rs 660 disputatosi a Misano, circuito intitolato a Marco Simoncelli, in concomitanza con il mondiale Superbike. Occasione ghiotta per i 21 piloti emergenti della “Rs 660” di mettersi in evidenza davanti ai pilastri Aprilia, primo fra tutti il pluricampione del mondo oggi dirigente sportivo, Max Biaggi, presente nel paddock per l’intero fine settimana motoristico.