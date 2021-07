Area di crisi, i fondi rimangono invariati: c’è decreto del governo da 15 milioni

Gela. Il bando di Invitalia ancora non c’è, per la presentazione dei progetti finanziabili, dopo il totale fallimento del precedente. In gazzetta ufficiale, però, è stato pubblicato il decreto che conferma lo stanziamento del governo di 15 milioni di euro per l’area di crisi complessa locale. Nessun aumento dei fondi, almeno per adesso. Probabilmente, domani, il senatore Pietro Lorefice avrà un incontro con la direzione generale del ministero dello sviluppo economico. Il grillino ha partecipato attivamente ai lavori della commissione industria del Senato, che ha rilasciato una risoluzione, nella quale emergono enormi criticità sull’area di crisi e sull’accordo di programma, che ad oggi non hanno mai garantito i risultati, in origine previsti. Nel decreto si conferma il cambio della fonte di finanziamento. Non più risorse comunitarie, che non avrebbero consentito i tempi tecnici necessari, ma fondi del governo, che però rimangono invariati. Pare difficile, allo stato, prevedere un’inversione di tendenza. Già il sottosegretario Alessandra Todde, sentita dalla commissione industria del Senato, aveva confermato che non ci sono grandi spazi di manovra per aumentare i fondi destinati ad un’area di crisi che tocca oltre venti Comuni, con Gela capofila. In totale, sono poco meno di 25 milioni di euro quelli disponibili, tra risorse governative e della Regione.