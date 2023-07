Area pedonale lungomare, agente marittimo: “Giusti i divieti ma serve maggiore informazione”

Gela. L’area pedonale sul lungomare Federico II di Svevia, che ieri ha fatto scattare una vasta operazione della municipale, non era nota neppure a tanti residenti della zona, dove sono presenti anche gli uffici della Capitaneria di porto e quelli delle agenzie marittime. E’ proprio un agente marittimo, Marco Fasulo, a sottolineare la necessità che le misure viarie vengano rispettate ma con una maggiore informazione per i cittadini. “È certamente necessario che il Comune piazzi i suoi vigili urbani sul lungomare – dice – per fare prevenzione e non per fare cassa verso un popolo già vessato. Cittadini e turisti vanno informati dell’isola pedonale. Io non risiedo in città e apprendo solo ora dell’esistenza dell’isola pedonale sul lungomare dove è presente la sede della Capitaneria di porto, ente pubblico punto di riferimento della marineria gelese. Basterebbe collocare transenne, cartelli a sufficienza e vigili urbani per fare prevenzione per almeno una settimana. La città deve essere informata. Accade a Scoglitti o a Marina di Ragusa”.