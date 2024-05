Farello, servono subito ulteriori loculi: disposte le prove di carico per quelli realizzati

Pare non sia possibile attendere oltre e così è stato affidato l’incarico ad un professionista esterno. “Il dirigente del settore ambiente ha espresso la criticità del momento, in quanto numerose salme sono in attesa di tumulazione ed è di estrema urgenza avere la disponibilità di loculi per procedere nei tempi più stretti alla tumulazione”, si legge nel provvedimento rilasciato.