“Argo-Cassiopea”, 2024 snodo per avvio produzione: proposte modifiche tecniche provvisorie

Gela. L’anno appena iniziato, sulla base dei cronoprogrammi più volte confermati da Eni, dovrebbe essere quello dell’avvio della produzione del progetto “Argo-Cassiopea” per l’estrazione di gas al largo della costa locale. Poco prima della fine del 2023, l’Ars ha approvato la norma che consente ai Comuni costieri, a partire proprio da Gela, di avere una parte della quota delle royalties versate dalla multinazionale alla Regione, per le attività di estrazione in mare. Negli ultimi giorni, intanto, da Eni sono state trasmesse le tabelle tecniche per cercare di avere il via libera a modifiche provvisorie che consentano di avviare il processo per il trasporto del gas nell’area a terra. Seppur solo temporaneamente, in attesa che il progetto originario venga completato in via definitiva (i lavori sono in corso), è indicata la collocazione di almeno due linee provvisorie, sfruttando le strutture pontile già presenti. Le modifiche saranno quindi al vaglio del ministero dell’ambiente.