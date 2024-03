“Argo-Cassiopea”, prescrizioni Eni: tavolo mai avviato, accesso agli atti e interrogazione

In serata, se ne discuterà in consiglio comunale, dato che è stata presentata un’interrogazione sul tema, sottoscritta anche dall’esponente M5s Virginia Farruggia. “Sarebbe importante avere indicazioni precise dagli uffici comunali – dice Giudice – anche perché si tratta di misure da attuare ma servono le necessarie coperture finanziarie. Dovremmo poi capire in quale bilancio Eni potrà inserire questa voce”. L’Ars, accogliendo la proposta poi fatta propria dal governo regionale, ha inserito nella legge finanziaria la norma che consentirà al municipio di incassare le royalties dalle estrazione in mare. Inizialmente, era escluso per via della disciplina che concede quote solo allo Stato e alla Regione. Con la norma posta in finanziaria, una percentuale della quota regionale sarà trasferita ai Comuni di Gela, Licata e Butera, che ricadono lungo il tratto interessato dalle attività, in mare e a terra.