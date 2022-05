Armi in un’abitazione, un anno e nove mesi ad una donna: lascia i domiciliari

Vincenza G., un’incensurata, ha spiegato che le pistole le trovò in un’area incolta, in periferia. Avrebbe voluto consegnarle alle forze dell’ordine ma pare che alla fine non lo fece. Il blitz nell’abitazione, consentì agli agenti di trovare e sequestrare le armi. La procura non ha escluso che potessero servire per commettere atti illeciti e che fossero a disposizione di altri. La donna ha invece confermato la sua versione dei fatti. Il giudice, anche sulla base dell’assenza di precedenti penali, ha deciso per la condanna ad un anno e nove mesi di detenzione, con pena sospesa. Come chiesto dal legale dell’imputata, le sono stati revocati gli arresti domiciliari.