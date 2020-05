Arriva nuova Tari, Cirignotta: “Amministrazione apra confronto pubblico su Pef 2020”

Gela. Tra i tanti punti che non convincono in una materia tanto complessa come quella dei rifiuti, c’è sicuramente la Tari, con le relative tariffe, aumentate in fase commissariale. Da quest’anno, però, la normativa cambia. “Ma la sostanza rimane la stessa. A partire dal 1 gennaio 2020 ha debuttato la nuova tassa sui rifiuti – dice l’esponente di Cantiere Popolare Vincenzo Cirignotta – che sarà calcolata secondo criteri di semplicità e trasparenza per fornire maggiore chiarezza ai contribuenti e renderla più omogenea tra i vari Comuni italiani. A stabilirlo, è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che lo scorso 31 ottobre ha varato il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti e, in un’apposita memoria, ha reso noti i principi basilari del nuovo sistema, cioè quelli di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti”. Si pagherà in base a consumi effettivi. “Per mettere ordine al groviglio di norme e regolamenti che caratterizza ogni Comune in merito all’applicazione della Tari – dice ancora – l’Arera ha stabilito una metodologia unica, seguendo quanto già fatto in questi anni nel settore idrico, per fissare i parametri di individuazione dei costi efficienti e gli obblighi di trasparenza nella definizione della Tari. In sostanza, l’imposta sarà calcolata sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti e smaltiti in relazione ai costi di servizio”. Nei bollettini di pagamento, verranno indicate dettagliatamente tutte le voci per le quali vengono chiesti i versamenti. Sarà più semplice per l’utente capire se si paga per servizi effettivamente ricevuti. “Sarà introdotta la Carta della qualità – spiega Cirignotta – un documento per migliorare la trasparenza del settore nei confronti dei contribuenti. Si tratta di un documento che ogni Comune dovrà obbligatoriamente pubblicare e trasmettere al consumatore affinché sia informato su come vengono calcolati i costi”. Cirignotta, nell’illustrare i nuovi particolari, si rivolge però anche all’amministrazione comunale. Mira all’apertura di un confronto pubblico