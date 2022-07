Asp e cure riabilitative, liste di attesa di tre anni: “Attendiamo risposte concrete”

Gela. Sono complessivamente oltre 400 i pazienti in lista di attesa presso il centro Riabilitativo dell’Asp cl2 di via Madonna del Rosario, diretto da Gabriele Roccia. I tempi sarebbero superiori ai tre anni per chi necessita di cure riabilitative tra neuromotoria, logopedia, kinesi e psicomotricità. Un’attesa che solo per i più facoltosi sfocia in cure a pagamento con costi esosi e presso laboratori privati. Una “seduta”, dalle prime indiscrezioni, costerebbe circa 40 euro da ripetere, per un trattamento completo, anche tre mesi. Una utopia per molti pazienti pensare di accedere alle cure riabilitative con le proprie risorse da sottrarre alle famiglie condannate a fare i conti, per sbarcare il lunario, degli aumenti legati al particolare periodo colpito duramente dalla pandemia e dagli effetti della guerra in corso in Ucraina. A farne le spese sono i soliti soggetti più fragili costretti ad aspettare il proprio turno per una cura che potrebbe non sortire più gli stessi effetti rispetto a quelli auspicabili con un trattamento tempestivo. “Attendiamo risposte concrete dalla classe dirigente locale – scrivono i pazienti e i loro familiari – per risolvere l’annosa questione dell’abbattimento delle lunghe liste di attesa dei soggetti che necessitano di trattamento riabilitativo”.