“Assessorato? FI pronta ma non chiediamo niente a Greco”, Pepe: “Valuteremo le sue scelte”

Gela. I risultati delle regionali hanno consolidato il ruolo del parlamentare regionale riconfermato Michele Mancuso. Continua ad essere lui, infatti, il faro anche per il partito cittadino che si trova davanti all’enigma giunta. Gli azzurri non sembrano intenzionati a tagliare i ponti con l’avvocato Greco, che nel corso della campagna elettorale ha pubblicamente sostenuto il presidente di centrodestra Renato Schifani. In serata, dovrebbe tenersi una riunione del gruppo locale. “Nel partito c’è qualcuno che ritiene sia necessario uscire dalla giunta – spiega il coordinatore cittadino Vincenzo Pepe – io penso invece che il partito rimarrà in questo progetto amministrativo, perché lo dobbiamo alla città. Abbiamo ottenuto consenso e non possiamo ripagarlo lasciando la città al proprio destino. Faremo questo confronto con il nostro deputato, con l’assessore Gnoffo e con i consiglieri comunali. Sono dell’idea inoltre che bisogna costituire un direttivo. Anche i militanti del partito devono dare una mano”. Per Pepe, Forza Italia non deve avanzare pretese. “L’assessorato? Noi non dobbiamo chiedere niente al sindaco – dice ancora – il primo cittadino sa bene che se ci venisse chiesto un ulteriore impegno saremmo pronti. Avevamo dato disponibilità anche quando ci aveva annunciato il secondo assessorato, poi non se ne fece niente. E’ arrivato il momento di dare qualcosa alla città. Fino ad ora l’amministrazione non si è saputa coordinare con la maggioranza in consiglio comunale”. Gli azzurri, anzitutto, vogliono capire quale sia l’impronta politica che il sindaco Greco vorrà porre fino alla conclusione del suo mandato. In maggioranza, gli azzurri non si sentono secondi a nessuno. “Valuteremo quali intenzioni abbia il sindaco – dice ancora il coordinatore – fino ad ora non ci ha chiamati per un incontro. Prima di tutto, faremo le nostre riflessioni interne e poi vedremo Greco. Se non ci dovesse contattare, saremo noi a chiedergli un incontro. Certo, se sceglierà di schierarsi potrebbero esserci fibrilazioni tra i civici”. Pepe inoltre esclude che il partito e Mancuso siano in flessione, almeno in città.