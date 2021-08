Assessore forzista? Per la scelta bisognerà attendere: slittata riunione degli azzurri

Gela. Sarà necessario qualche altro giorno per avere il “candidato” forzista all’assessorato. Come avevamo riportato la scorsa settimana, i vertici locali del partito si erano dati appuntamento per oggi, così da arrivare ad una indicazione condivisa, da presentare al sindaco Lucio Greco. Per avere il nome del papabile assessore, sarà necessario attendere. Oggi, infatti, per ragioni personali, il deputato regionale Michele Mancuso non ha potuto dare la propria disponibilità per una riunione in città. Pare che comunque gli azzurri si rivedranno sempre in settimana, forse mercoledì. Sembra che anche sul piano della scelta ci sia una piena condivisione tra dirigenti e gruppo consiliare (Luigi Di Dio e Carlo Romano). Il coordinatore locale Vicenzo Pepe è a sua volta pronto ad indicare il nominativo al sindaco, non appena ci sarà la decisione finale. L’avvocato Greco sembrerebbe ben disposto a dare seguito alla nomina di un assessore indicato da Forza Italia, che in questo modo rafforzerebbe la presenza in giunta. Gli azzurri sono già rappresentati dall’attuale assessore alla sanità Nadia Gnoffo. Nomi ne sono circolati e ne circolano parecchi, dall’attuale capogruppo Luigi Di Dio all’ex consigliere comunale Francesca Caruso, senza escludere un qualche outsider, vicino al gruppo locale di Forza Italia. Prima, però, serve che i forzisti si mettano tutti intorno ad un tavolo. L’eventuale secondo assessore andrebbe a confermare la firma dei berlusconiani su un’intesa con il sindaco Lucio Greco, che dura ormai da due anni. Nata come alleanza “arcobaleno”, nel tempo, con l’addio del Pd, si è man mano trasformata in un patto, che si regge soprattutto su pezzi di centrodestra e sui “civici”, almeno quelli che hanno rinnovato la loro fiducia all’avvocato.