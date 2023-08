Ato rifiuti, approvato bilancio: possibile nuovo confronto tra i sindaci e il commissario

Gela. L’assemblea dell’Ato Cl2 in liquidazione, con il voto dei sindaci di Gela e Niscemi, ha varato il bilancio 2021. La scorsa settimana c’erano stati i primi tentativi, tutti slittati. Alla chiamata odierna del commissario dell’ambito Giuseppe Lucisano hanno risposto proprio il primo cittadino Lucio Greco e quello niscemese Massimiliano Conti. Non c’erano invece i rappresentanti istituzionali degli altri Comuni. E’ possibile che entro fine mese ci sia una nuova riunione. Sono diversi i temi da verificare, compreso quello della transazione alla quale lavorano l’Ato e il Comune di Gela, debitore di somme per un totale di circa quindici milioni di euro. Si tratta di un ammontare maturato per mancati pagamenti dei conferimenti a Timpazzo, risalenti al passato. E’ un fardello per i conti del Comune, che non attraversano sicuramente la fase migliore, ma è anche il capitolo fondamentale per la liquidazione dell’Ato. Chiaramente, l’eventuale transazione dovrà avere il via libera degli organi tecnici e degli altri Comuni.