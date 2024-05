Volley Gela ospite a Sommatino in cerca del titolo

Sponda giallonera, penultima giornata di Serie D in programma per la Nuova Città di Gela. La squadra di coach Massimo Bonaccorso sarà ospite oggi all’istituto “Mazzoni” della Koira di Vittoria, ancora in corsa per la promozione in Serie C. Le giallonere sono reduci da due sconfitte consecutive e di fatto dopo l’aritmetica promozione in Serie C hanno abbassato la guardia e smesso di vincere, seppur le partite rimaste siano di poca importanza. Sarebbe però un peccato non ottenere il primato e quindi il titolo nel proprio girone dopo il nitido dominio sulle avversarie mostrato nel corso della stagione. Le giallonere conducono la classifica con 51 punti, a +1 dall’Adrano.