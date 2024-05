Scerra e gli alleati corrono con quattro liste: “Noi siamo di centrodestra, gli altri non lo so”

Gela. Quattro liste per tentare di affermarsi a Palazzo di Città e nell’area del centrodestra locale. Il consigliere comunale Salvatore Scerra e i suoi alleati stanno definendo gli ultimi aspetti per poi provvedere alla chiusura delle liste. “Con noi ci sono candidati che rappresentano per intero il contesto sociale della città – spiega Scera – abbiamo professionisti, artigiani, insegnanti, operai, agricoltori e tanti giovani. Sono quattro liste perché abbiamo voluto evitare di costruire semplici tappabuchi. Non vogliamo prendere in giro nessuno”. Lo strappo politico è stato netto. “Alleanza per Gela”, il contenitore che mette insieme la lista per Scerra sindaco, “Avanti Gela”, “Prima Gela” (insieme anche ai liberali) e “Moderati-Rinnova”, è un contraltare al blocco ufficiale dei partiti di centrodestra, che invece stanno nel patto ampio con i moderati, appoggiando la candidatura a sindaco dell’ingegnere Grazia Cosentino. Scerra e gli alleati non hanno individuato le condizioni minime nel percorso coperto invece dai partiti. C’erano esponenti della sua alleanza all’inaugurazione del comitato elettorale dell’assessore regionale FI Marco Falcone (in corsa per le europee), aperto in settimana su iniziativa soprattutto del gruppo politico dell’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli. “Non c’è nulla di strano – aggiunge Scerra – noi siamo di centrodestra e alle europee decideremo su chi concentrare il nostro voto, sempre nel contesto di quest’area politica. E’ ancora prematuro. A noi, interessa prima di tutto la città”. Proprio su una tendenza spiccata alla “difesa della città e del territorio”, Scerra e i suoi sostenitori stanno conducendo la campagna elettorale, in totale controtendenza alle “decisioni nissene e palermitane” dei partiti. “Noi siamo di centrodestra – dice inoltre – gli altri non lo so”. In “Alleanza per Gela” sono diversi i candidati che cinque anni fa risultarono tra i più votati in assoluto per il consiglio comunale, compreso lo stesso Scerra. Da tempo, si cerca di capire inoltre se possa effettivamente esserci un avvicinamento con l’assessore Morselli, per ora non schierata.