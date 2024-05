Melfa’s a caccia della finale per la B a Catanzaro

Per quanto riguarda i quarti di finale che si sono disputati tra le prime otto, non ci sono state troppe sorprese. A passare sono state infatti le quattro squadre meglio posizionate, tutte ciniche e brave a sfruttare al meglio il fattore campo a propria disposizione. Le uniche a non perdere neanche una gara sono state Alfa Catania e Olympia Comiso, rispettivamente contro Giarre e Invicta Caltanissetta. L’auspicio per quanto riguarda il Gela è di vedere una squadra solida e compatta, come vista mercoledì e domenica in occasione di gara 2 e gara 3, anche se non sarà affatto facile arginare le manovre offensive dei calabresi. Da migliorare sicuramente le percentuali dalla lunetta (67%), che hanno visto dei biancazzurri poco precisi con 28 tiri liberi segnati su 42. Per quanto riguarda i prossimi avversari dei gelesi, se la Melfa’s vanta quattro giocatori all’interno della top 10 dei migliori marcatori nei playoff, la Basket Academy vanta il terzo classificato. Il suo nome è Federico Perez Da Rold e, come si può intuire, non è di nazionalità italiana. Il pivot classe 1992 viene infatti dall’Argentina e nell’ultima gara contro la CUS Palermo ha realizzato 33 punti, scatenando l’entusiasmo del proprio pubblico che pretende un’altra prestazione di alto livello, stavolta ai danni della squadra di coach Bernardo. Decimi in classifica invece Sipovac e Sabbatino, che vantano una media di 13 punti a gara. Tra le fila biancazzurre spicca invece al quarto posto Gaspare Caiola con 16 punti, seguito dal fratello Emanuele e da Luigi Dispinzeri con 14 e da Dorde Stanic al nono posto con 13.3.