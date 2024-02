Ato rifiuti, assemblea deserta: sindaci puntano al voto su Lucisano in seconda convocazione

Gela. Era attesa quasi come una resa dei conti, anzitutto politica. Invece, l’assemblea dell’Ato rifiuti in liquidazione, in prima convocazione, è andata deserta. C’erano solo il commissario Giuseppe Lucisano e i componenti del collegio sindacale, che hanno formalizzato l’indizione della seduta dopo mesi di pressing istituzionale dei sindaci di Niscemi, Butera, Delia, Sommatino, Riesi e Mazzarino. Se ne riparlera’ domani, in seconda convocazione. Sembra evidente che l’assenza dei sindaci possa essere una strategia, così da ritrovarsi tra ventiquattro ore, ma con soglie di voto più basse e senza che le quote maggioritarie del Comune di Gela possano essere decisive. Il sindaco Lucio Greco infatti, anche ieri in consiglio comunale nel corso del monotematico sulla vicenda Ato, ha confermato il sostegno a Lucisano. Gli altri sindaci puntano alla revoca e alla chiusura in tempi rapidi della liquidazione, con il passaggio alla Srr4.