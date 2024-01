Ato rifiuti, caso verso il consiglio comunale: sindaco, “invito Di Stefano è corretto”

Gela. La vicenda che ruota intorno all’Ato rifiuti arriverà in consiglio comunale. Il sindaco Lucio Greco accoglie le indicazioni che in giornata sono pervenute dall’ex assessore Terenziano Di Stefano. Questa volta, nessuna polemica ma anzi la volontà di confrontarsi con l’assise civica. Per Di Stefano, le questioni legate al futuro dell’Ato Cl2 in liquidazione non vanno trattate “come se fossero private”. “Non ho mai inteso la vicenda dell’Ato rifiuti come una questione privata, così come non ho mai evitato di investire il consiglio comunale su altre scelte importanti per la nostra città – dice Greco – l’invito a convocare il consiglio comunale, giunto dall’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano, per dibattere i problemi legati alla fase della liquidazione dell’Ato rifiuti e per chiarire tutti gli altri aspetti della questione, lo trovo assolutamente corretto e opportuno”. Il sindaco si dice favorevole e il consiglio potrebbe essere la sede migliore per assumere precise determinazioni.