Atp Roma, due tennisti licatesi alle qualificazioni per il tabellone principale

L’Atp riunisce i giocatori professionisti del tennis maschile di tutto il mondo.

Potenza ed eleganza sono le loro caratteristiche, motivo di orgoglio non solo per Licata ma per la Sicilia in generale, da sempre vivaio di enormi potenzialità e talenti.

L’appuntamento con la gara di prequalificazione è fissato per il 2 maggio 2023.