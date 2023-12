“Attacchi all’Mpa? Giochetti che non servono”, Iaglietti: “Ad oggi manca quadro chiaro nel centrodestra”

Gela. La conferenza stampa di fine anno, organizzata ieri dal sindaco Lucio Greco che ha voluto con a sé gli assessori, qualche parziale punto politico l’ha messo. Gli esponenti autonomisti, Ivan Liardi e Ugo Costa, hanno ribadito il loro ruolo nell’amministrazione e rivendicato quanto fatto, in sintonia con il resto della giunta. Da tempo, in un’ottica di costruzione del centrodestra per le amministrative 2024, si ipotizza che gli esponenti dell’Mpa possano congedarsi dalla squadra dell’avvocato Greco. Sembra però che una certa sintonia amministrativa ci sia ancora, in attesa di capire quali sviluppi riserverà l’anno che sta per iniziare. “Fino ad oggi, non c’è nulla di delineato – dice il consigliere Mpa Diego Iaglietti – la mia idea l’ho già espressa e non intendo alimentare altre polemiche. L’Mpa ha fatto una scelta di responsabilità. Siamo rimasti in giunta perché, ancora adesso, ci sono adempimenti importanti da sviluppare nell’interesse della città. Lasciare tutto sarebbe stato molto facile. Abbiamo deciso di adottare una linea diversa ma nulla esclude che davanti ad un progetto compiuto per il centrodestra, alla fine, si arriverà alla decisione di uscire dall’amministrazione. Gli scenari però non sono così chiari, fino a questo momento”. Potenzialmente, la direzione autonomista dovrebbe essere quella del centrodestra dei partiti, che certamente guarda con una certa attenzione a ciò che faranno i lombardiani. “Una lista unitaria con la Lega? Non ne abbiamo mai parlato né ci sono stati incontri- precisa Iaglietti – sappiamo solo che c’è stato un accordo a livello nazionale”. Gli esponenti locali dell’Mpa, come altri potenziali alleati, rimangono in attesa di capire dove andrà a parare il progetto di centrodestra. “Penso che vada valutato anche il candidato a sindaco che sarà individuato – continua Iaglietti – non mi risultano tavoli locali del centrodestra. Le critiche che arrivano da altri partiti di quest’area? Mi sembrano schermaglie che non portano a nulla. Probabilmente, qualcuno teme che il nostro partito possa esprimere un candidato a sindaco forte. Per questo, cercano di alimentare giochetti che non servono”. Il consigliere comunale che guida il gruppo all’assise civica è convinto della forza, anche elettorale, del partito cittadino.