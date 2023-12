“Tante vertenze ancora aperte”, Corallo: “Città rischia il baratro, si riappropri delle forze”

Gela. Sono tante le vertenze ancora aperte nel settore dei servizi e non solo. Una disamina in tal senso la fa il segretario provinciale della Filcams-Cgil Nuccio Corallo. “Refezione scolastica a Gela e a Niscemi ferma al palo, la sosta a pagamento, le società partecipate, con l’ennesima e ultima proroga per la Ghelas mentre è stato un Natale amaro per i dipendenti della partecipata del Consorzio di Caltanissetta, Caltanissetta service che non percepiscono stipendi dal mese di settembre, per loro il Natale arriverà fra tre mesi. Ci sono poi la vigilanza privata, con il contratto collettivo nazionale rinnovato tra mille polemiche, e ancora le manifestazioni e lo sciopero a sostegno del rinnovo del contratto settore turismo, commercio e distribuzione non ancora però rinnovati. Ci sono svariati cambi di appalto nel settore delle pulizie e della sanificazione, nei siti Eni regionali, tra i quali Gela, dove siamo riusciti a fare incrementare ore contrattuali. L’ultimo cambio di appalto proprio la settimana scorsa alla Motorizzazione Civile di Caltanissetta. Questa è una parte delle vertenze che abbiamo affrontato in tutto il territorio provinciale, che stiamo affrontando e che affronteremo”.