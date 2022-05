Aula semivuota, salta ancora seduta consiglio: niente dibattito sugli immobili abusivi

Gela. A distanza di appena ventiquattr’ore, seconda seduta andata a vuoto. Questa sera, solo sette presenti in aula consiliare, al momento dell’appello del presidente di turno, Vincenzo Casciana. Sia tra le fila della maggioranza che nei banchi di opposizione, i vuoti erano evidenti. In totale, diciassette assenti. Bisognerà procedere ad un nuovo ordine del giorno, a cominciare dal regolamento sulla gestione degli immobili abusivi. Tra i punti rimasti inevasi, anche il regolamento per il parco di Montelungo, oltre alla ricognizione sulle partecipate (che peraltro doveva essere esitato in tempi stretti). Evidentemente, anche in maggioranza ci sono nuovi meccanismi da rodare. Ieri, i pro-Greco non sono riusciti ad avere i numeri per prelevare il punto sulle partecipate del Comune. Questa sera, non c’era neanche l’eventuale presenza di esponenti di opposizione a poter attenuare le mancanze della maggioranza.