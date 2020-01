“Aumento 5 per cento tariffe idriche sospeso”, Conti ha incontrato Caltaqua e Siciliacque

Gela. Il confronto è partito. Il presidente dell’Assemblea territoriale idrica Massimiliano Conti, questa mattina, ha incontrato i vertici di Caltaqua e Siciliacque. Una riunione voluta dal sindaco di Niscemi, al culmine dell’ennesima scia di disservizi e guasti, che colpisce soprattutto le forniture in città. Un lungo vertice, durante il quale Conti ha chiesto espressamente l’aumento della portata idrica e delle forniture nei comuni con più residenti dell’intera provincia, Gela e Caltanissetta. “Serve un rafforzamento”, dice. Ma il presidente dell’Ati, che ha spinto per la riunione, anche dopo le sollecitazioni dei confederali di Cgil, Cisl e Uil, è convinto che un primo risultato sia stato conseguito. “Per ora, è sospeso l’ulteriore aumento delle tariffe per il 2020 – spiega ancora – era del cinque per cento. Ho preteso che venga sospeso, da subito, perché dobbiamo valutare una serie di aspetti”. Per il tardo pomeriggio, Conti, a Gela, ha convocato i responsabili di Caltaqua.