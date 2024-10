“Aumento delle indennità è una vergogna”, Greco: “La mia giunta decise di non farlo”

Per Greco, la delibera di giunta della quale abbiamo riferito si poteva evitare, soprattutto in una fase finanziariamente così delicata per il Comune. Chiama in causa l’etica di partiti come Pd e Movimento cinquestelle, proprio sui temi dei costi della politica. “Il messaggio che hanno lanciato è devastante e suona come una mancanza di rispetto nei confronti di una città in forte sofferenza sul piano economico e sociale. Nulla infatti impediva di evitare l’aumento delle indennità. Abbiano almeno il pudore di non ripetere che la loro azione politica e amministrativa è finalizzata a migliorare le condizioni dei ceti più deboli – conclude – perché hanno dimostrato di avere cura e preoccupazione solo per il loro bene. Pensare che questa maggioranza, oltre ai civici comprende il Pd e il Movimento Cinque Stelle, dovrebbe far riflettere”.