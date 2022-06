Auto in fiamme a San Giacomo, sentito poliziotto: difesa, “non c’è corrispondenza abiti”

Gela. Ci sarebbero delle incongruenze nella ricostruzione dei particolari di un’azione di fuoco, che quattro anni fa, a San Giacomo, distrusse la vettura usata da un giovane. Le accuse sono mosse ad Orazio Pirone, in passato coinvolto nell’inchiesta “Inferis”. In aula, davanti al giudice Eva Nicastro, è stato sentito uno dei poliziotti che si occupò di effettuare le perquisizioni. Sembra che un giubbotto, un paio di scarpe e dei pantaloni, risultassero con tracce di fumo e segni di bruciature. Gli abiti descritti dall’investigatore, che sarebbero stati individuati attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza, per la difesa non corrispondono affatto con quelli presenti nell’abitazione di Pirone, che non ha mai ammesso responsabilità per l’incendio. Il legale di difesa, l’avvocato Tommaso Vespo ha insistito su quest’aspetto.