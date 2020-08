Aveva marijuana e hashish, convalidato arresto trentasettenne: obbligo firma e dimora

Gela. Obbligo di firma e di dimora in città. Sono queste le misure che il gip Francesca Pulvirenti ha imposto al trentasettenne Angelo Marino, arrestato negli scorsi giorni dai carabinieri. Lo hanno bloccato mentre cedeva poco più di un grammo di marijuana a due presunti acquirenti. I militari, nel corso delle perquisizioni, hanno sequestrato altri otto grammi di marijuana e tredici grammi di hashish. L’arresto è stato convalidato, ma il gip, come chiesto anche dai legali di difesa (gli avvocati Rocco Fasciana e Vincenzo Ricotta), non ha imposto la custodia cautelare in carcere, come invece indicato dai pm della procura.