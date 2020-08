“Costretto a chiudere bar per danni estorsioni”, ex titolare chiede 300 mila euro

Gela. Ha chiuso la sua attività, anche a causa dei danni economici patiti per dare seguito alle richieste estorsive che in passato gli vennero recapitate da esponenti di Cosa nostra locale. Se non avesse pagato la messa a posto, avrebbe potuto subire ripercussioni. L’ex titolare di un bar, sul lungomare Federico II di Svevia, si vide costretto a pagare ma adesso chiede che i due estorsori, condannati in sede penale per quei fatti, gli risarciscano trecentomila euro. A tanto ammonterebbero i danni subiti. La citazione in giudizio è già stata recapitata alla difesa di uno degli estorsori (condannato nel giudizio penale). L’avvocato Rocco Cutini si costituirà nell’interesse di quello che i giudici hanno già condannato, per essere stato un esattore dei clan. L’ex titolare del bar chiede di ottenere un risarcimento per i danni morali ed economici patiti nel corso del tempo.