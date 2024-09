Avevano anche il crack, due arresti a Mazzarino: sequestrata cocaina

Mazzarino. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio su Mazzarino finalizzato alla ricerca sostanze stupefacenti, traendo in arresto in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un uomo 54enne ed una donna 43enne, pregiudicati, di Acireale. In particolare, i Carabinieri della locale Stazione fermavano durante un posto di controllo di due a bordo di un’autovettura e insospettiti dal loro comportamento decidevano di effettuare una perquisizione personale e del mezzo rinvenendo nella borsa della donna numerosi involucri contente cocaina e crack per un peso complessivo di circa 47 gramma, bilancino per la pesatura, 250 grammi bicarbonato utilizzato come sostanza da taglio e materiale vario per il confezionamento della droga.